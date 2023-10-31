31 октября, 14:50
Фигурное катание

Соколова не считает правильным осуждать фигуриста Смолкина за смену гражданства

Бывший тренер Глеба Смолкина Елена Соколова отметила, что спортивная жизнь дается один раз, поэтому никто не имеет права осуждать фигуриста за переход в сборную Грузии

ТАСС, 31 октября. Серебряный призер чемпионата России по фигурному катанию Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду вместе с Дианой Дэвис, является думающим спортсменом, способным принять правильное для себя решение, поэтому его не следует осуждать за смену спортивного гражданства. Такое мнение "Спорт-Экспрессу" высказала бывший тренер Смолкина Елена Соколова.

Дэвис и Смолкин перешли в сборную Грузии в июне после соответствующего одобрения Федерации фигурного катания на коньках России.

"Глеб очень грамотный спортсмен, он думающий, таких спортсменов не так много. С Дианой я никогда не общалась лично, поэтому не могу ничего сказать, но каждый спортсмен сам выбирает свою судьбу, это его право, я считаю. Спортивная жизнь дается один раз, годы идут, и если они решили сменить сборную, то мы не вправе осуждать. Мы делаем правильные вещи, мы делаем ошибки, никто от этого не застрахован, но никто не имеет права их осуждать", - сказала Соколова.

"Если мы берем глобальные вещи - я не знаю, насколько мои спортсмены хотели бы сменить федерацию. Наверное, если бы хотели, они бы подошли с этим вопросом. Конечно, всем хочется выступать на международных соревнованиях. Всем хочется какого-то другого драйва, а не вариться в собственном соку. Всем хочется показать свои программы миру, специалистам, это нормально", - добавила Соколова.

Дэвис 20 лет, она является дочерью российского тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 24 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место. В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. 

Теги:
Фигурное катание
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