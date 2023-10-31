Тарпищев: российские теннисисты в 2023 году побьют рекорд по числу побед на турнирах

В прошлом году российские спортсмены, начиная с 13-летнего возраста, выиграли 580 турниров, в 2023 году на конец октября у них 532 победы

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российские теннисисты в 2023 году побьют рекорд прошлого года по общему количеству побед на международных турнирах. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Во вторник в ФТР сообщили, что на конец октября российские теннисисты, начиная с 13-летнего возраста, выиграли 532 турнира в 67 странах мира. Это на 32 победы больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Мы ведем правильную работу. Взяли методику, как в СССР, развили ее. Так, с ближайшим резервом мы проводим сбор в Цахкадзоре - это 2 тыс. метров над уровнем моря. А весенний сбор, в период подготовки к грунту, проводим в Бодруме, в марте. В целом мы круглогодично контролируем подготовку", - сказал Тарпищев.

"Рекорд прошлого года побьем - уверен в этом. В том было 580 турнирных побед. Сейчас уже более 530. Система работает, невзирая на все катаклизмы", - сказал Тарпищев.