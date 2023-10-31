Карякин поднялся на девятое место в рейтинге Международной шахматной федерации

Ранее гроссмейстер занимал 12-ю строчку

ТАСС, 31 октября. Российский гроссмейстер Сергей Карякин переместился на девятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Ранее Карякин занимал 12-ю строчку, на его счету 2 750 очков. В марте 2022 года он был дисквалифицирован FIDE на полгода за поддержку специальной военной операции на Украине, в мае 2023 года FIDE вернула его в рейтинг. Карякин заявлял, что будет играть на международных соревнованиях только в случае возвращения российским спортсменам флага страны.

Лидером рейтинга остается норвежец Магнус Карлсен (2 829 очков), второе место занимает американец Фабиано Каруана (2 795), третьим идет действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь (2 780). Лучшим из россиян остается Ян Непомнящий, занимающий шестое место с 2 771 очком.

Лучшей в женском рейтинге является китаянка Хоу Ифань (2 632), второе место занимает россиянка Александра Горячкина (2 567), третье - китаянка Цзюй Вэньцзюнь (2 560). Также в первую десятку рейтинга вошла Екатерина Лагно, занимающая шестое место с 2 542 очками.