НХЛ рекомендовала игрокам использовать защиту для шеи во время матчей

ТАСС, 31 октября. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) настоятельно рекомендовало игрокам использовать защиту для шеи во время матчей после инцидента с бывшим игроком "Питтсбурга" Адамом Джонсоном. Об этом на своей странице в X (ранее - Twitter) сообщил журналист телеканала Sportsnet Джефф Марек со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.
Дэйли сообщил о контактах комиссара лиги Гэри Беттмэна и руководителя профсоюза игроков НХЛ Марти Уолша, которые намерены привлечь внимание к защите шеи игроков во время игр.
29 октября Джонсон, выступавший за британский клуб "Ноттингем", скончался в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча высшего дивизиона чемпионата Великобритании против "Шеффилда", игроку было 29 лет. На 35-й минуте матч был остановлен при счете 2:1 в пользу "Шеффилда". Как сообщала вещательная корпорация Би-би-си, Джонсону оказывали помощь на льду, позже игрока "Ноттингема" перевезли в городскую больницу.
Джонсон не был задрафтован командой НХЛ, но сыграл 13 матчей за "Питтсбург". Он отметился одним голом и тремя передачами в НХЛ. Нападающий провел три сезона за фарм-клуб "Питтсбурга" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) - "Уилкс-Бэрри/Скрэнтон", а также играл за команды АХЛ "Онтарио" и "Лихай Вэлли". В Европе Джонсон представлял "Аугсбург" и "Мальмё". В сезоне-2016/17 он стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта в составе команды Университета Дулута (штат Миннесота, США). С 2023 года игрок выступал за "Ноттингем".