НХЛ рекомендовала игрокам использовать защиту для шеи во время матчей

29 октября скончался бывший хоккеист "Питтсбурга" Адам Джонсон, получивший порез шеи во время матча чемпионата Великобритании

ТАСС, 31 октября. Руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) настоятельно рекомендовало игрокам использовать защиту для шеи во время матчей после инцидента с бывшим игроком "Питтсбурга" Адамом Джонсоном. Об этом на своей странице в X (ранее - Twitter) сообщил журналист телеканала Sportsnet Джефф Марек со ссылкой на заместителя комиссара НХЛ Билла Дэйли.

Дэйли сообщил о контактах комиссара лиги Гэри Беттмэна и руководителя профсоюза игроков НХЛ Марти Уолша, которые намерены привлечь внимание к защите шеи игроков во время игр.

29 октября Джонсон, выступавший за британский клуб "Ноттингем", скончался в больнице после того, как получил порез шеи в игровом эпизоде во время матча высшего дивизиона чемпионата Великобритании против "Шеффилда", игроку было 29 лет. На 35-й минуте матч был остановлен при счете 2:1 в пользу "Шеффилда". Как сообщала вещательная корпорация Би-би-си, Джонсону оказывали помощь на льду, позже игрока "Ноттингема" перевезли в городскую больницу.

Джонсон не был задрафтован командой НХЛ, но сыграл 13 матчей за "Питтсбург". Он отметился одним голом и тремя передачами в НХЛ. Нападающий провел три сезона за фарм-клуб "Питтсбурга" в Американской хоккейной лиге (АХЛ) - "Уилкс-Бэрри/Скрэнтон", а также играл за команды АХЛ "Онтарио" и "Лихай Вэлли". В Европе Джонсон представлял "Аугсбург" и "Мальмё". В сезоне-2016/17 он стал чемпионом Национальной ассоциации студенческого спорта в составе команды Университета Дулута (штат Миннесота, США). С 2023 года игрок выступал за "Ноттингем".