Кузнецова считает, что теннисистке Кудерметовой не хватает стабильности

По мнению Светланы Кузнецовой, теннисистка Вероника Кудерметова является очень талантливой спортсменкой

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Вероника Кудерметова является очень талантливой спортсменкой, но ей не хватает стабильности. Такое мнение ТАСС высказала победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде Светлана Кузнецова.

29 октября Кудерметова и бразильянка Беатрис Хаддад Майя стали победительницами малого Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy в парном разряде.

"Здорово, что Вероника смогла выиграть турнир в паре, - сказала Кузнецова. - Мне кажется, что это неплохое окончание сезона, но я уверена, что приоритет у Вероники и ее команды - в одиночном разряде. Она является очень талантливой спортсменкой, но ей не хватает стабильности в личных результатах, в индивидуальном зачете. Желаю ей удачи, она очень хорошая теннисистка".

Кудерметовой 26 лет, в парном мировом рейтинге она занимает 30-е место. На счету россиянки семь побед на турнирах WTA в паре. В прошлом году вместе с бельгийкой Элизе Мертенс она выиграла Итоговый турнир WTA. В мировом рейтинге одиночного разряда Кудерметова занимает 16-е место, на ее счету два титула WTA.

О футболе

29 октября Кузнецова посетила матч 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом" (2:1).

"На футболе бываю крайне редко, - отметила Кузнецова. - Рада, что удалось присутствовать на победном матче "Динамо". Здорово, что Михаил Эрнестович [Куснирович] (владелец Bosco di Ciliegi - прим. ТАСС) меня пригласил. Я знаю, что у "Динамо" были поражения, наконец-то выиграли. Надеюсь, что я чуть-чуть помогла "Динамо" своим присутствием".