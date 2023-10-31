Сборная Израиля проведет домашние матчи отбора к чемпионату Европы по футболу в Венгрии

15 ноября израильские футболисты сыграют со швейцарцами, 18 ноября - с румынами

ТАСС, 31 октября. Сборная Израиля по футболу проведет матчи отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года в венгерском городе Фельчут. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матч против команды Швейцарии пройдет 15 ноября, встреча против сборной Румынии состоится 18 ноября. Игры пройдут со зрителями.

Ранее УЕФА объявил о том, что матчи под эгидой организации пока не будут проводиться на территории Израиля из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, также были перенесены домашние игры израильских клубов в еврокубках. 12 ноября израильтяне на выезде проведут матч против команды Косова.

Сборная Израиля выступает в группе I, лидером которой является команда Румынии, набравшая 16 очков после 8 матчей, второе место занимает команда Швейцарии (15 очков; 7 игр). Израильтяне занимают третью позицию (11; 6), далее идут сборные Косова (7; 7), Белоруссии (6; 8) и Андорры (2; 8). Команды должны провести по 10 игр.

Новое обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с нападения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. ХАМАС объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начал наносить удары по нему и отдельным районам Ливана и Сирии.