Сын Гаврилова рассказал, что у бывшего футболиста восстанавливается моторика пальцев

Юрий Гаврилов 25 октября сообщил, что планово находится в больнице, где проходит процедуры для восстановления от инсульта

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Чемпион СССР по футболу 1979 года в составе московского "Спартака" Юрий Гаврилов чувствует себя стабильно, на руке восстанавливается моторика пальцев. Об этом ТАСС рассказал сын бывшего футболиста Василий Гаврилов.

25 октября Юрий Гаврилов сообщил ТАСС, что планово находится в больнице, где проходит процедуры для восстановления от инсульта.

"Он чувствует себя стабильно. Есть нарушения в речи, но сказали, что это дело небыстрое, - сказал Василий Гаврилов. - Рука получше, появляются силы, восстанавливается моторика пальцев. Но на все нужно время, как говорят врачи".

"Его отпустили на выходные, сейчас он по-прежнему в больнице, в пятницу его должны выписать. В пятницу ему расскажут дальнейшие действия. Это системный подход: сначала у него взяли все анализы, все проверяли досконально, по итогам обследования перевели в другой корпус, где сейчас опять физиотерапия, потому что что-то можно больше, что-то меньше. Поэтому нужно было обследование. Сейчас все по плану, он лежит в больнице, проходит массажи, логопеда, физиотерапию", - добавил Василий Гаврилов.

Юрий Гаврилов был госпитализирован 30 мая после инсульта. 7 июня ему провели операцию на сонной артерии, 23 июня бывшего игрока "Спартака" перевели в реабилитационный центр. 19 июля сын бывшего футболиста Василий Гаврилов сообщил, что его отца выписали из реабилитационного центра, он продолжит восстановление в федеральном центре мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства России. 7 августа Гаврилова выписали.

Гаврилову 70 лет. Он играл на позиции полузащитника и выступал за московские "Динамо", "Спартак", "Локомотив", "Искру" и "Асмарал", финский "Джаз", краснознаменский "Интеррос", молдавские клубы "Агро", "Спуманте" и "Конструкторул", днепропетровский "Днепр". Гаврилов является бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года. После завершения карьеры игрока Гаврилов возглавлял новосибирский клуб "Чкаловец-Олимпик", подмосковный "Мострансгаз", а также сборную Демократической Республики Конго. Также он был тренером в раменском "Сатурне", молдавских "Агро" и "Конструкторуле", московском "Торпедо-Металлурге".