В ФХРБ прокомментировали сообщение IIHF об участии сборной Белоруссии в отборе к Олимпиаде

Сборная Белоруссии сыграет в группе D финальной квалификации Олимпийских игр 2026 года, если национальную команду допустят на турнир

МОСКВА, 31 октября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Председатель Федерации хоккея Белоруссии Александр Богданович надеется, что в вопросе принятия Международной федерацией хоккея (IIHF) решения об участии белорусской команды в квалификации на Олимпийские игры 2026 года победит здравый смысл. Об этом Богданович рассказал ТАСС.

Во вторник пресс-служба IIHF опубликовала составы групп основного и квалификационного турниров Олимпиады 2026 года, которая пройдет в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Сборная Белоруссии в случае допуска примет участие в финальной стадии отборочного турнира, он пройдет с 29 августа по 1 сентября 2024 года.

"Сегодняшняя публикация IIHF - это не решение по допуску к соревнованиям, решения по нашему участию нет. Вопрос по допуску будет рассмотрен только в марте будущего года, - сказал Богданович. - Но как олимпийский чемпион считаю, что за олимпийские награды должны бороться только сильнейшие, самые лучшие спортсмены, среди которых, безусловно, спортсмены из Беларуси и России. Один из основных принципов, отраженных в Олимпийской хартии, - это обеспечение отсутствия какой-либо формы дискриминации, в том числе по национальному признаку. Искренне надеюсь, что здравый смысл победит и наша сборная сможет, подчеркну, в спортивной борьбе получить право выхода на Олимпийские игры".

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Сборные России и Белоруссии по решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионаты мира 2022 и 2023 годов, а также не выступят на чемпионате мира 2024 года в чешских Праге и Остраве. 22 марта IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии от международных турниров на сезон-2023/24.