Теннисист Хачанов вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Во втором круге россиянин победил серба Ласло Дьере

ПАРИЖ, 31 октября. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов обыграл серба Ласло Дьере в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории "Мастерс" в Париже.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:5 в пользу Хачанова, посеянного на турнире под 16-м номером. У Дьере не было номера посева. В третьем круге Хачанов сыграет с победителем матча между россиянином Романом Сафиуллиным, пробившимся на турнир через квалификацию, и второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом (второй номер посева).

Хачанову 27 лет, он занимает 15-е место в рейтинге ATP и является победителем пяти турниров под эгидой организации. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата США (2022). В 2021 году Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в одиночном разряде, а в составе российской команды - обладателем Кубка Дэвиса.

Дьере 28 лет, в мировом рейтинге он занимает 34-е место. На счету сербского теннисиста два титула ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего круга.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).