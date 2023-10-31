Форвард "Спартака" Голдобин рассказал, что не мечтает о голевых рекордах в КХЛ

Нападающий в игре с "Нефтехимиком" оформил второй в сезоне хет-трик

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Автор хет-трика в матче Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским "Нефтехимиком" нападающий московского "Спартака" Николай Голдобин не мечтает о том, чтобы побить какие-либо рекорды результативности. Об этом он рассказал ТАСС.

"Спартак" во вторник разгромил "Нефтехимик" со счетом 6:1. 28-летний Голдобин стал 11-м игроком в истории КХЛ, кто забрасывал три и более шайб в пяти и более матчах, лидером по этому показателю является Найджел Доус (11 игр). После матча с "Нефтехимиком" на его счету стало 20 шайб в этом сезоне, игрок установил личный снайперский рекорд, ранее лучшим результатом нападающего были 19 шайб в сезоне-2022/23.

"Идем дальше, надеюсь, побьем еще рекорды. Вообще, не мечтаю о каких-то рекордах, просто хочется, чтобы команда выигрывала, забивать, отдавать. Мы ради этого и играем в хоккей", - сказал Голдобин.

Вместе с партнерами по тройке в "Спартаке" Иваном Морозовым и Павлом Порядиным Голдобин сыграет за сборную дивизиона Боброва в Матче звезд КХЛ в Санкт-Петербурге 9-10 декабря. "Там другая атмосфера: все для болельщиков, не так все напрягаются сильно. Там мы делаем шоу", - отметил он.

В следующем матче "Спартак" 2 ноября дома сыграет с московским ЦСКА.