Порядин считает, что ведущей тройке "Спартака" нужно прибавить в игре в обороне

"Спартак" является самой результативной командой текущего сезона Континентальной хоккейной лиги

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Самой результативной тройке текущего сезона Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из московского "Спартака" нужно прибавить в игре в обороне. Такое мнение ТАСС высказал выступающий в этом звене с Николаем Голдобиным и Иваном Морозовым Павел Порядин.

"Спартак" является самой результативной командой чемпионата, красно-белые забросили 95 шайб и пропустили 67.

"Конечно, играем в атакующий хоккей, где-то пропускаем контратаки. Надо работать, есть к чему стремиться в плане роста: играть хорошо в атаке, в то же время - строго в обороне, поэтому пробуем и стараемся, чтобы не было минусов", - сказал Порядин.

Матч с нижнекамским "Нефтехимиком" (6:1) стал для 27-летнего форварда 400-м в КХЛ, также он преодолел рубеж в 100 результативных передач за карьеру. "Мы друг друга, так сказать, подкалываем: у кого круглая цифра, чтобы какие-то подарки в командную кассу, так сказать, сделать. Поэтому я думаю, что попал на какую-то символическую сумму этим объявлением на всю арену. А так не слежу за круглыми цифрами, еще так матчи быстро идут, что они так быстро приближаются", - отметил нападающий.

В составе "Нефтехимика" Порядин провел восемь лет. "Такой тяжелый эмоциональный матч для меня, потому что и команда моя бывшая, где я провел хорошее время. Чуть волнительно было. Но через игровые моменты вошел в игру, и, в принципе, неплохо у нас получалось", - рассказал он.