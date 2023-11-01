Теннисист Рублев вышел в третий круг "Мастерса" в Париже

Во втором круге россиянин победил японца Ёсихито Нисиоку

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Россиянин Андрей Рублев одержал победу над японцем Ёсихито Нисиокой в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс", который проходит в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу Рублева, посеянного на турнире под пятым номером. Нисиока пробился в основную сетку через квалификацию. В третьем круге российский спортсмен сыграет с победителем матча между американцем Томми Полом (12-й номер посева) и нидерландцем Ботиком ван де Зандсхюлпом (пробился через квалификацию).

Рублеву 26 лет, он занимает пятое место в рейтинге ATP. На его счету 14 побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала. В 2021 году Рублев в паре с Анастасией Павлюченковой стал олимпийским чемпионом в миксте, а в составе команды России выиграл Кубок Дэвиса и Кубок ATP.

28-летний Нисиока в мировом рейтинге располагается на 49-й строчке. Японец выиграл два титула ATP. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).