"Ванкувер" победил "Нэшвилл" в матче НХЛ. Кузьменко и Михеев сделали по передаче

Встреча завершилась со счетом 5:2

ТАСС, 1 ноября. "Ванкувер" обыграл "Нэшвилл" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Сэм Лафферти (14-я минута), Элиас Петтерссон (21, 37, 58) и Джей Ти Миллер (45). У проигравших отличились Колтон Сиссонс (17) и Данте Фаббро (17). Российские нападающие "Ванкувера" Андрей Кузьменко и Илья Михеев записали на свой счет по результативной передаче.

Канадский нападающий "Нэшвилла" Райан О'Райлли отметился результативной передачей, для форварда игра против "Ванкувера" стала 1000-й в регулярных чемпионатах. О'Райлли является победителем Кубка Стэнли и самым ценным игроком плей-офф 2017 года в составе "Сент-Луиса".

"Ванкувер" занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 13 очков в 9 матчах. "Нэшвилл" располагается на пятой позиции Центрального дивизиона с 8 очками после 9 игр. В следующем матче "Ванкувер" встретится на выезде с "Сан-Хосе" 3 ноября. "Нэшвилл" в этот же день сыграет в гостях против "Сиэтла".

В другом матче игрового дня "Торонто" дома уступил "Лос-Анджелесу" (1:4). Российский защитник гостевой команды Владислав Гавриков не отметился результативными действиям.