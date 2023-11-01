Теннисистка Корнеева назвала неплохим свое выступление в 2023 году

В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде и юниорский Итоговый турнир

ТАСС, 1 ноября. Лидер рейтинга Международной федерации тенниса (ITF) среди юниоров в женском одиночном разряде россиянка Алина Корнеева считает неплохим для себя проведенный сезон. Об этом спортсменка рассказала "Спорт-Экспрессу".

"Выделю Открытый чемпионат Австралии, первый турнир Большого шлема и сразу титул, хотя в Мельбурне мне пришлось пройти через определенные трудности. В целом же год был неплохой, были взлеты и падения, обидные проигрыши, хорошие победы, - сказала Корнеева. - По 10-балльной шкале оценить не могу, но я получила большой опыт, сделала анализ своих выступлений и понимаю, что мне надо много над чем работать".

Корнеевой 16 лет, она занимает 162-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В 2023 году спортсменка выиграла два юниорских турнира Большого шлема в одиночном разряде - Australian Open и Roland Garros. Также она вышла в полуфинал юниорского Уимблдона. В октябре Корнеева выиграла юниорский Итоговый турнир.