Чернышенко отметил значимость Национальной спортивной премии

Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Финалисты Национальной спортивной премии являются ролевыми моделями для подрастающего поколения и побуждают заниматься физической культурой и спортом. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По итогам всероссийских конкурсов Минспорта России определены 54 финалиста в 18 номинациях. Лауреаты премии будут объявлены на торжественной церемонии 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце.

"По поручению президента Владимира Путина мы поддерживаем соревновательную активность и создаем новые открытые форматы соревнований, включая инновационные, - сказал Чернышенко. - Национальная спортивная премия дает возможность отметить выдающихся спортсменов и тренеров, специалистов из сферы спорта, представителей СМИ и даже целые регионы. Все они являются ролевыми моделями для подрастающего поколения, побуждают заниматься физкультурой и спортом. В этом году на конкурс поступило более 480 заявок, 54 из которых прошли в финал, экспертный совет должен определить самых достойных лауреатов".

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что обладатели Национальной спортивной премии получают стимул двигаться дальше и совершенствовать систему спорта. "В этом году мы отмечаем 100-летие управления отечественной системой физической культуры и спорта, особенно приятно в этот знаковый год отметить тех, кто своими достижениями и усердной работой вдохновлял на занятия спортом и здоровый образ жизни, - сказал он. - Национальная спортивная премия - это оценка и признание заслуг, мы готовим яркую праздничную программу, посвященную юбилейной дате, это общий праздник всех представителей спортивной сферы. Надеюсь, торжественное мероприятие надолго запомнится участникам и гостям душевной атмосферой и единением нашего спортивного сообщества".

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Минспорт РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее. В прошлом году лучшим спортсменом был признан трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов, лучшей спортсменкой - олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова.