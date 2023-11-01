Стали известны финалисты Национальной спортивной премии в номинации "Спортсмен года"

За победу в номинации поспорят пловец Климент Колесников, боксер Муслим Гаджимагомедов и фристайлист Максим Буров

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Пловец Климент Колесников, боксер Муслим Гаджимагомедов и фристайлист Максим Буров стали финалистами Национальной спортивной премии в номинации "Спортсмен года". Об этом ТАСС сообщили организаторы премии.

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце.

Колесникову 23 года, он является серебряным призером Олимпийских игр в Токио на дистанции 100 метров на спине и бронзовым призером Игр на дистанции 100 метров вольным стилем. Колесников является шестикратным чемпионом мира на короткой воде, шестикратным чемпионом Европы, трехкратным призером чемпионата мира 2019 года. В финале Кубка России в конце июля Колесников установил мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине (23,55 секунды).

Гаджимагомедову 26 лет, в 2023 году он выиграл золотую медаль чемпионата мира во второй раз в карьере. Гаджимагомедов является серебряным призером Олимпиады в Токио.

Бурову 25 лет, он является трехкратным чемпионом мира. В 2023 году спортсмен выиграл международный турнир "Кубок чемпионов".

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Минспорт РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее. В прошлом году победителем Национальной спортивной премии в номинации "Спортсмен года" стал трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов.