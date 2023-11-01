Дасаев, Ракита и Тарпищев стали финалистами спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте"

Победители станут известны 30 ноября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы по футболу 1988 года Ринат Дасаев, двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Марк Ракита и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев стали финалистами Национальной спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте". Об этом ТАСС сообщили организаторы премии.

Победители премии будут объявлены на торжественной церемонии 30 ноября в Государственном Кремлевском дворце.

Дасаеву 66 лет, он является бронзовым призером Олимпиады 1980 года. В составе московского "Спартака" дважды становился чемпионом СССР (1979, 1987). 10 раз вратарь попадал в список 33 лучших футболистов сезона в СССР, в 1982 году стал лучшим игроком страны.

Раките 85 лет. Он является двукратным олимпийским чемпионом в командном турнире саблистов (1964, 1968). Дважды выигрывал серебряные медали Олимпиады - в личных соревнованиях (1968) и командных (1972). Является шестикратным победителем чемпионатов мира.

Тарпищеву 75 лет, он возглавляет Федерацию тенниса России с 1999 года. Награжден орденами Почета, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. С 1996 года является членом Международного олимпийского комитета.

Национальная спортивная премия была учреждена правительством России в 2010 году. Минспорт РФ выбирает лучших вместе с болельщиками и экспертами. Званием лауреата и премией в 1 млн рублей отмечаются спортсмены, тренеры, представители СМИ и субъектов федерации, благодаря которым спорт в России становится популярнее. В прошлом году победителем Национальной спортивной премии в номинации "Эпоха в спорте" стала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.