1 ноября, 07:13
Массовый спорт

В Госдуме предложили зачислять победителей Игр БРИКС и Игр дружбы в вузы без экзаменов

В список соревнований, которые дадут право на льготы, могут войти также "Игры будущего"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Законопроект с предложением зачислять победителей Игр БРИКС, Игр дружбы и "Игр будущего" в спортивные вузы без экзаменов внесен в Госдуму. Об этом ТАСС сообщили в комитете по физической культуре и спорту.

"Законопроект внесен, он предполагает, что победители соревнований смогут поступать без экзаменов в спортивные вузы, - сказал собеседник агентства. - В список соревнований, которые дадут право на льготы, могут войти Игры БРИКС, Игры дружбы и "Игры будущего". Перечень будет устанавливать правительство. Это необходимо в условиях отсутствия традиционных крупных международных стартов".

Игры БРИКС и "Игры будущего" пройдут в 2024 году в Казани, Игры дружбы - в Москве и Екатеринбурге. 

© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация