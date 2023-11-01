В РФС надеются, что Госдума весной рассмотрит вопрос о возвращении пива на стадионы

В июле председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил, что Госдума осенью может рассмотреть законопроект о возвращении продажи пива на стадионах

ТАСС, 1 ноября. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов надеется на рассмотрение Госдумой вопроса о возвращении продажи пива на стадионы весной 2024 года. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"Что касается пива на стадионах, то РФС провел работу, по результатам которой все субъекты принятия решений, кроме одного, поддержали эту идею. Была позиция МВД России, что они готовы рассматривать возможность использования слабоалкогольных напитков только на тех спортивных мероприятиях, где действует карта болельщика, - сказал Митрофанов. - На круглом столе в Госдуме МВД подтвердило свою позицию, соответственно, они не возражают против того, чтобы пиво было на матчах чемпионата России и на финале Кубка России".

"Дальше вопрос принятия закона, есть позиция Минздрава, которое выступает против, хотя понятно, что алкогольные напитки употребляются не только на стадионах. Из самих отчетов Минздрава следует, что главной проблемой является не пиво, а крепкий алкоголь. Пока в расписании ближайших сессий Госдумы этого вопроса нет. Надеемся, что весной они могут вернуться к этому вопросу", - добавил он.

В июле председатель комитета по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев заявил ТАСС, что Госдума осенью может рассмотреть законопроект о возвращении продажи пива на стадионах. Министр спорта Олег Матыцин заявлял, что его ведомство не будет возражать против возвращения пива на стадионы при правильном регламенте.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае 2022 года правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях, но при наличии соответствующей лицензии. В январе советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов сообщил, что соответствующий законопроект находится в работе в Госдуме.