Янчук назвал сенсационной победу теннисиста Сафиуллина над Алькарасом

Россиянин становится все более матерым игроком, подчеркнул заслуженный тренер России

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Победа россиянина Романа Сафиуллина над второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже стала большой сенсацией. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Сафиуллина. В следующем матче он сыграет против соотечественника Карена Хачанова.

"Это, безусловно, очень приятная неожиданность, большая сенсация, - сказал Янчук. - Я не ожидал, да, наверное, никто не ожидал, что Роман сможет победить Алькараса. Видно, что Роман становится все более матерым игроком, и он показывает, что может играть на равных с любым игроком. Не думаю, что он будет постоянно обыгрывать Алькараса, но даже один раз победить такого игрока - дорого стоит".

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).