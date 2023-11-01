Хоккеиста "Спартака" Голдобина признали лучшим нападающим КХЛ в октябре

Форвард за месяц забросил 11 шайб и отдал 11 результативных передач

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Хоккеист московского "Спартака" Николай Голдобин признан лучшим нападающим октября в Фонбет - Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Ранее Голдобин стал лучшим нападающим КХЛ в сентябре. В октябре форвард набрал 22 (11 заброшенных шайб + 11 результативных передач) очка в 12 играх. 28-летний хоккеист является лучшим бомбардиром регулярного чемпионата, в 25 матчах он набрал 39 (20+19) очков. "Спартак" в октябре выиграл 10 матчей из 12 и с 36 очками занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции.

Лучшим защитником месяца стал игрок петербургского СКА Александр Никишин, набравший 11 (3+8) очков в 12 играх при показателе полезности "-1". Лучшим вратарем впервые в карьере признан Филипп Долганов из нижнекамского "Нефтехимика". Он помог команде одержать 7 побед в 13 матчах месяца. Голкипер отразил 93,5% бросков по своим воротам, пропуская в среднем 2 шайбы за игру, в трех матчах Долганов сыграл "на ноль".

Тимур Муханов из череповецкой "Северстали" признан лучшим новичком месяца. 18-летний нападающий набрал 5 (3+2) очков в 12 играх октября.