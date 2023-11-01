Тарпищев считает, что Алькарас был "пустым" в матче против Сафиуллина

Правильная тактика и несоответствие кондиций испанца привели к победе к российского теннисиста, отметил Шамиль Тарпищев

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Победа Романа Сафиуллина над второй ракеткой мира Карлосом Алькарасом в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже обусловлена плохой формой испанца и правильной тактикой россиянина. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Сафиуллина.

"Не думал, что такой "пустой" будет Алькарас. Он всегда был силен в длинных розыгрышах, а тут их почти не было. Алькарас также плохо подавал, двойные [ошибки] были, - сказал Тарпищев. - Сафиуллин в свою очередь правильно играл, не дал вработаться сопернику вообще. Правильная тактика и несоответствие кондиций испанца привели к такому результату".

В следующем матче Сафиуллин сыграет против соотечественника Карена Хачанова, который во втором круге победил серба Ласло Дьере.

"Хачанов сыграл концовку своего матча очень здорово. Надежно с задней линии, подача на уровне - он в форме, нас ждёт интересный матч между ним и Сафиуллиным", - добавил Тарпищев.