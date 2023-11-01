Чесноков назвал заслуженной победу теннисиста Сафиуллина над Алькарасом

Россиянин умело пользовался скоростью испанца, подчеркнул Андрей Чесноков

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Россиянин Роман Сафиуллин здорово отыграл весь матч второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Париже и заслуженно победил испанца Карлоса Алькараса. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Сафиуллина. В следующем матче он сыграет против соотечественника Карена Хачанова.

"Сафиуллин очень здорово играл под давлением Алькараса и умело пользовался его скоростью. Кроме того, что он с ней справлялся, он сам добавлял остроты и при малейшей возможности играл активно. И хотя Алькарас сделал ранний брейк, но Роман не растерялся и спокойно его потом отыграл. Алькарас часто выходил из безвыходных ситуаций, и до последнего казалось, что и здесь выберется, но в конце он сделал два совершенно безобразных приема", - сказал Чесноков.

"Это очень хорошая победа, можно сказать, небольшая сенсация. Вряд ли кто-то ждал, что Сафиуллин сможет выиграть. Многие надеялись, что получится побороться, но он очень здорово отыграл весь матч и заслуженно выиграл. А Алькарасу, наверное, нужно чаще играть, он давно не выходил на корт", - добавил собеседник агентства.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира превышает €5,77 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Хачанов (2018) и Даниил Медведев (2020).