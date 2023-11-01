1 ноября, 10:26
Массовый спорт

Свищев считает, что поступление в вуз без экзаменов станет мотивацией для спортсменов

Подобные меры будут повышать статус соревнований в России, отметил депутат

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Поступление в спортивный вуз без экзаменов станет мотивацией для спортсменов в условиях санкций. Такое мнение ТАСС высказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому предлагается предоставить возможность поступления без экзаменов в спортивные вузы российским спортсменам, которые станут победителями крупнейших соревнований.

"Это мотивация для наших спортсменов и возможность реализовываться по ходу спортивной карьеры, - сказал Свищев. - Конкретные соревнования еще будут определяться правительством, но нужно говорить о крупных международных событиях, таких как Игры дружбы, Игры БРИКС, "Игры будушего". Это важный стимул, помимо непосредственно материального, который получат спортсмены".

"В условиях незаконных санкций и запретов на выступление наших спортсменов на крупнейших международных соревнованиях Россия будет создавать крупнейшие события внутри страны. А подобные меры, указанные в законопроекте, несомненно будут повышать статус соревнований", - добавил парламентарий. 

© Информационное агентство ТАСС
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