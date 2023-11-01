Режиссер фильма о Черенкове считает, что актер Румянцев справился с главной ролью

Съемки картины завершились 26 октября

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Актер Станислав Румянцев, который исполнил главную роль в фильме о бывшем футболисте московского "Спартака" и сборной СССР Федоре Черенкове "Федя. Народный футболист", справился со своей работой. Такое мнение ТАСС высказал режиссер фильма Николай Акелькин.

Съемки фильма завершились 26 октября.

"У нас изначально была задача искать на главную роль, скажем так, пока малоизвестного актера, - сказал Акелькин. - Чтобы зрителю было проще подключиться, чтобы не было за спиной актера ролей, которые могут помешать нам воплотить образ Федора Федоровича Черенкова. Мне кажется, что Стас Румянцев хорошо справился. Как я говорил на кастинге при поиске актера, мне нужно было, чтобы человек излучал свет в первую очередь, чтобы от него шла светлая энергия. Мне кажется, что Стасу это удалось. Но, опять же, зритель даст свою оценку. Но я думаю, что мы нашли того, кто мог сыграть Федора Федоровича".

Румянцеву 34 года. Ранее он играл в фильмах "Жена Чайковского", "ПЦ", "Гуляй, Вася!", "Частное пионерское - 3. Привет, взрослая жизнь!". Также он работал в сериалах "Майя", "Пропавший без вести. Второе дыхание", "Света с того света", "Большая игра", "Трудные подростки", "ИП Пирогова", "За первого встречного", "А у нас во дворе - 2" и "За час до рассвета".

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.