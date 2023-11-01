Шипов считает, что у украинских шахматистов будет мандраж в партиях с россиянами

Владислав Артемьев сыграет против украинца Юрия Кузюбова, Александра Горячкина встретится с Анной Музычук в седьмом туре Grand Swiss

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Украинские спортсмены будут испытывать волнение в партиях против россиян на турнире Grand Swiss. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

В седьмом туре соревнований россиянин Владислав Артемьев черными фигурами сыграет против украинца Юрия Кузюбова, у женщин Александра Горячкина встретится с украинкой Анной Музычук.

"Я не думаю, что возникнут какие-то политические моменты в партиях между нашими шахматистами и украинцами, скорее всего, они пройдут спокойно, - сказал Шипов. - На последних крупных турнирах Международной шахматной федерации удавалось избежать этих встреч, хотя вероятность такая была. Я думаю, нас не должны волновать встречи с украинцами в любом виде спорта, сыграем и сыграем, у нас к этому отношение спокойное, а у украинцев есть политический мандраж, когда они встречаются с россиянами. Им приходится думать, нужно ли вообще играть, как себя вести".

"Наши шахматисты и шахматистки должны думать только о шахматах и готовиться к партиям так же, как и против других соперников, пусть они переживают. Если говорить о спортивной составляющей, то для Горячкиной и Музычук эта будет больше тренировочная партия, так как они уже задачу попадания на турнир претендентов решили. Артемьеву будет непросто, так как ему будет противостоять шахматист, который редко играет на высоком уровне, но очень опытный, сильный и который будет играть белыми фигурами", - добавил собеседник агентства.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.