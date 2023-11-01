Режиссер фильма о Черенкове рассказал, как "Спартак" помогал во время съемочного процесса

Клуб предоставил съемочной группе свои спортивные сооружения в Москве, отметил Николай Акелькин

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" помог в организации сборов спортсменов и предоставил объекты для съемок фильма о бывшем игроке красно-белых и сборной СССР Федоре Черенкове "Федя. Народный футболист". Об этом ТАСС рассказал режиссер фильма Николай Акелькин.

26 октября завершился съемочный процесс фильма.

"Мы были заняты творческим процессом, начиная с января, - сказал Акелькин. - Мы были сосредоточены на этом. Продюсерский состав контактировал со "Спартаком". Клуб помог в организации, скажем так, сборов наших спортсменов, предоставив свои спортивные сооружения в Москве".

23 мая генеральный продюсер продюсерского центра "Сделано в "Дело" Сергей Шишкарев сообщил на пресс-конференции в ТАСС, что организация приступила к созданию художественного фильма о Черенкове.

Черенков - рекордсмен по количеству проведенных матчей за "Спартак" (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994). Дважды Черенкова признавали лучшим футболистом страны (1983, 1989). За сборную СССР он провел 34 матча и забил 12 мячей, в 1980 году в составе национальной команды стал бронзовым призером Олимпийских игр. Черенков скончался 4 октября 2014 года в возрасте 55 лет.