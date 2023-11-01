Шипов считает, что шахматисту Есипенко не хватает агрессии на турнире Grand Swiss

После шести туров россиянин набрал 4,5 очка

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российскому шахматисту Андрею Есипенко не хватает опыта и агрессии в игре на турнире Grand Swiss. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.

Есипенко после шести туров набрал 4,5 очка, он идет в числе восьми лидеров турнира. В последних двух партиях он сыграл вничью белыми фигурами против представителей США Фабиано Каруаны и Хикару Накамуры.

"Пока идет удивительное восьмивластие после шести туров, но думаю, что ближе к концу турнира количество лидеров сократится. Есипенко провел белыми фигурами две встречи с рейтинг-фаворитами Накамурой и Каруаной, сыграл вничью, но если против Каруаны у него особых шансов не было, позиция все время была равной, то Накамура допустил определенные вольности в дебюте. Не хватает Андрею опыта и агрессии: он увидел шанс зацепиться за ничью и не удержался от соблазна ее сделать", - сказал Шипов.

"На одних ничьих далеко не уехать, хотя, может, Андрей ждет соперника попроще, с двумя монстрами уже сыграл, а на турнире нельзя все время с ними играть, может быть, у него такая стратегия. Также меня зацепила партия Владислава Артемьева с Алирезой Фируджей. У нашего шахматиста был большой перевес, но в цейтноте он как-то занервничал, и в итоге они тоже сыграли вничью. Дело в том, что Артемьеву тоже не хватает опыта, он ведь не играет элитные турниры, а там сопротивляемость довольно высокая - даже если получишь какой-то перевес, не так просто его реализовать", - добавил собеседник агентства.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов.