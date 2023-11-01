Теннисист Медведев не смог выйти в третий круг "Мастерса" в Париже

Россиянин в трех сетах уступил болгарину Григору Димитрову

ПАРИЖ, 1 ноября. /ТАСС/. Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл болгарину Григору Димитрову в матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии "Мастерс" в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2) в пользу Димитрова, выступающего на турнире без номера посева. Медведев был третьим сеяным. В третьем круге болгарин сыграет с представителем Казахстана Александром Бубликом.

Медведеву 27 лет, он занимает третье место в рейтинге ATP, в 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне Медведев девять раз выходил в финалы соревнований ATP и завоевал пять титулов. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США в 2021 году. В том же году в составе команды России Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса.

Димитрову 32 года, он располагается на 17-й строчке мирового рейтинга. На его счету восемь титулов ATP. Димитров трижды доходил до полуфиналов турниров Большого шлема. В 2017 году он стал победителем Итогового турнира ATP.

Турнир в Париже проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Общий призовой фонд турнира составляет €5,8 млн. Действующим победителем соревнований является датский теннисист Хольгер Руне. Из россиян на соревнованиях в Париже побеждали Марат Сафин (2000, 2002, 2004), Николай Давыденко (2006), Карен Хачанов (2018) и Медведев (2020).