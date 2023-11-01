Тутберидзе рассказала, что у нее не получилось порадоваться победе Щербаковой на Олимпиаде

Во время Олимпийских игр в Пекине в допинг-пробе Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат

ТАСС, 1 ноября. Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе не смогла радоваться завоеванной Анной Щербаковой золотой медали Олимпиады в Пекине в одиночном катании из-за предшествовавших победе событий. Об этом Тутберидзе рассказала в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу".

"Вообще не получилось радоваться. Не потому, что я за Аню не рада. События, которые были перед этим, омрачили это все", - сказала Тутберидзе.

Во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине в допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой был обнаружен запрещенный препарат триметазидин. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире. Пробу, в которой был обнаружен препарат, Валиева сдавала 25 декабря 2021 года. Слушания по делу Валиевой в Спортивном арбитражном суде (CAS) в швейцарской Лозанне проходили с 26 по 28 сентября. Они были отложены и продолжатся 9-10 ноября из-за необходимости подготовки дополнительной документации.

Щербаковой 19 лет, она является обладательницей золотой награды Олимпиады в одиночном катании, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022).