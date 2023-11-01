Тутберидзе заявила, что Тарасова вмешалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде 2018 года

Этери Тутберидзе отметила, что на Олимпийских играх ей не хватило чистоты и искренности в катании спортсменки

ТАСС, 1 ноября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вмешалась в подготовку фигуристки Евгении Медведевой в олимпийском сезоне. Об этом в эфире YouTube-канала "Коммент.Шоу" рассказала бывший тренер спортсменки Этери Тутберидзе.

Медведева заняла второе место на Олимпиаде 2018 года. Золотую медаль в женском одиночном катании выиграла другая подопечная Тутберидзе Алина Загитова.

"Татьяна Анатольевна [Тарасова] почему-то вдруг решила вмешаться в ее подготовку и советовать ей. Начинается влияние на мнение и поведение спортсмена, Женя подошла к Олимпиаде не столь искренняя с нами. Не то что она была чужая, она была немножко уже не с нами. Мне не хватало в ее катании чистоты и искренности", - сказала Тутберидзе.

"Она не великолепно катала, для нее это были одни из самых худших прокатов. Этот последний путь был очень тяжелый, было непонятно, как ее вытаскивать из состояния истерии", - добавила она.

Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы (2016, 2017).