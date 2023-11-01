МОК предостерег спортсменов от дискриминационного поведения в адрес израильтян

Международный олимпийский комитет будет работать с соответствующим национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, если уличит спортсмена или официальное лицо в дискриминации

ТАСС, 1 ноября. Международный олимпийский комитет (МОК) предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в адрес спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля. Об этом со ссылкой на представителя МОК сообщило агентство DPA.

"Спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств. Если имеет место дискриминационное поведение спортсмена или официального лица, МОК будет работать с соответствующим национальным олимпийским комитетом и международной федерацией, чтобы обеспечить принятие оперативных мер", - приводит DPA заявление представителя МОК.

На Олимпиаде в Токио алжирский дзюдоист Фетхи Нурин и его тренер Амар Бенихлеф снялись с соревнований до их начала из-за возможного поединка с представителем Израиля во втором раунде. Алжирец заявил, что "не хочет марать руки" в случае, если поединок с израильтянином случится. Позднее Международная федерация дзюдо приняла решение дисквалифицировать Нурина и Бенихлефа на 10 лет за нарушения устава и кодекса этики организации, а также Олимпийской хартии.

На Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро египетский дзюдоист Ислам Эль-Шехаби отказался пожать руку израильтянину Ору Сассону после своего поражения, а также отказался от еще одной традиционной процедуры и не поклонился после завершения схватки. Дисциплинарный комитет МОК вынес строгий выговор египтянину, а также потребовал от Национального олимпийского комитета Египта, чтобы впредь все атлеты страны соблюдали Олимпийскую хартию.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземные операции в ней, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.