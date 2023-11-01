Тутберидзе считает, что российских фигуристов не должны лишить золота Олимпиады в команде

В составе российской команды выступала Камила Валиева, которая подозревается в употреблении запрещенного вещества

ТАСС, 1 ноября. Сборную России по фигурному катанию не должны лишить победы на Олимпиаде 2022 года в командном турнире. Такое мнение в эфире YouTube-канала "Коммент. Шоу" высказала тренер Этери Тутберидзе.

В составе российской команды выступала Камила Валиева, которая подозревается в употреблении запрещенного препарата триметазидина. Он был обнаружен в пробе от 25 декабря 2021 года, результат ее проверки был обнародован только в феврале 2022 года во время Олимпийских игр в Пекине. На тот момент фигуристка уже завоевала олимпийское золото в командном турнире.

"Мне хотелось бы посадить всех участников процесса на детектор лжи, потому что я хочу знать правду. Но мы точно знаем, что если спортсмены допущены до Олимпиады, то они чистые, они получают паспорт олимпийца, значит, они все чистые. На чемпионате Европы она сдавала - анализ чистый, потом еще раз сдавала - чистый. Если у них висел тот анализ, значит, они что угодно должны были сделать, чтобы он был готов", - сказала Тутберидзе.

"Я считаю, что рассмотрения командной медали вообще не должно быть. На этом старте спортсмен был чистым, медаль не должна быть пересмотрена. Если бы сказали о результатах раньше, то катали бы Аня [Щербакова] и Саша [Трусова]. И результат команды был бы точно такой же", - добавила она.

Второе место в командном турнире Олимпиады заняла сборная США, третьими стали японцы, четвертыми - канадцы. Церемония награждения в этом виде программы еще не состоялась.