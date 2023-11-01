В "Югре" считают, что "Русская классика" поможет развитию хоккея и туризма в регионе

"Русская классика" впервые пройдет в Ханты-Мансийске 4 ноября

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 1 ноября. /ТАСС/. Проведение матча "Русской классики" Олимпбет - Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) между "Югрой" (Ханты-Мансийск) и тульским АКМ поможет развитию хоккея и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор ханты-мансийского клуба, депутат думы Югры Василий Филипенко.

"Русская классика" впервые пройдет в Ханты-Мансийске. Встреча начнется 4 ноября в 11:00 мск. "Югра" располагается на втором месте в турнирной таблице ВХЛ, проведя 23 игры и набрав 33 очка, АКМ занимает четвертую строчку с 31 очком после 22 игр.

"Для Ханты-Мансийска это будет большой праздник, это мероприятие всероссийского масштаба. "Русская классика" - очень хорошее и интересное событие, которое пройдет уже в девятый раз. Его атмосфера и необычный формат плодотворно повлияют на развитие хоккея и туризма в регионе", - сказал собеседник агентства.

По его словам, "Югра" усиленно готовится к матчу с АКМ и должна побеждать, поскольку старт сезона получился неудачным. При этом встреча будет принципиальной, поскольку оба клуба находятся наверху турнирной таблицы и нацелены только на победу. "Надеюсь, что югорский воздух поможет победить "Югре", а как получится в результате, увидим 4 ноября. Что касается результатов, то у нашего клуба есть только одна задача - побеждать. Вне зависимости от того, на каком месте находится соперник, мы должны зарабатывать очки и подниматься выше. Старт сезона получился для нас неудачным, поэтому необходимо набирать максимум очков. Думаю, что общая атмосфера и поддержка родных трибун должны помочь", - отметил Филипенко.

Ранее ТАСС в пресс-службе "Югры" сообщали, что организаторы "Русской классики" ждут на трибунах около 5 тыс. зрителей. На стадионе "Югра-Атлетикс" уже смонтирована хоккейная коробка, сейчас специалисты размещают рекламу на льду. Планируется, что в рамках "Русской классики" состоятся экстремальный забег, ледовое шоу, игры в хоккей в валенках, керлинг, русскую народную забаву в мяч - килу. Также будут работать фудкорт, фанзона, магазин сувенирной продукции, состоятся мастер-классы по изготовлению фанатской атрибутики.