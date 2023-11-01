Журова назвала двойными стандартами разное отношение МОК к израильтянам и россиянам

В среду МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в отношении спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) проявляет двойные стандарты в отношении российских и израильских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

В среду МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в отношении спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

"Это исключительно констатация факта двойных стандартов, мы говорим об этом все время и уже очень давно. По отношению к Израилю они говорят, что спортсмены не виноваты. Это они говорят правильно, но в отношении российских спортсменов такого призыва не было. Это супердвойные стандарты", - сказала Журова.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наземные операции в ней, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.