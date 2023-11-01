РФС поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034 года по футболу

31 октября пресс-служба ФИФА сообщила, что заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034 года является единственной

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поддержал заявку Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034 года и выразил готовность к сотрудничеству и поддержке федерации футбола страны. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

31 октября пресс-служба Международной федерации футбола сообщила, что заявка Саудовской Аравии на проведение чемпионата мира 2034 года является единственной. С 2026 года в чемпионатах мира будут принимать участие 48 команд.

"[Президент РФС] Александр Дюков в письме главе футбольной федерации Саудовской Аравии Ясеру аль-Мишаалю поприветствовал заявку на проведение чемпионата мира от королевства. По словам президента РФС, проведение чемпионата мира в Саудовской Аравии будет способствовать развитию мирового футбола. Учитывая успешный опыт проведения чемпионата мира 2018 года, РФС выражает готовность к сотрудничеству и поддержке Федерации футбола Саудовской Аравии в подготовке и проведении турнира в 2034 году", - говорится в заявлении пресс-службы РФС.

Следующий чемпионат мира пройдет в Канаде, Мексике и США в 2026 году. В 2030 году турнир примут Испания, Португалия, Марокко, Аргентина, Уругвай и Парагвай.