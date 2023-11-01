Комиссия РПЛ допустила стадион в Воронеже к проведению матча "Факел" - ЦСКА

Перед матчем 13-го тура между "Факелом" и "Спартаком" выпало аномальное количество осадков, из-за чего сотрудникам воронежского клуба пришлось приводить газон в порядок

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Комиссия Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) по оценке качества футбольных полей допустила по результатам инспекции Центральный стадион профсоюзов в Воронеже к проведению матча 15-го тура между "Факелом" и московским ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Отмечается, что в отчете комиссии указано, что ситуация на матче 13-го тура между "Факелом" и московским "Спартаком" (2:0) произошла из-за форс-мажорных обстоятельств - выпадения аномального количества осадков. На протяжении суток шел снегопад, высота снежного покрова составила 12 см. За три дня в городе выпало около 60% от месячной нормы осадков.

"В настоящее время идут работы по восстановлению поврежденных участков в соответствии с согласованным планом. Комиссия отметила, что визуальные характеристики поля улучшаются ежедневно, наблюдается положительная динамика по росту и развитию травяного покрова, а основные технические характеристики соответствуют оптимальным - за исключением показателя влажности игровой поверхности. Решен вопрос о приобретении и доставке в течение двух дней нового противоливневого покрытия", - говорится в заявлении.

Пресс-служба воронежского клуба сообщила, что влажность игровой поверхности превышена на 10%. "После улучшения погоды поле было прикатано, в настоящее время ведется локальный ремонт поврежденных участков газона, далее будет проведена аэрация, подсев семян, установка нового противоливневого покрытия. Основные характеристики поля уже соответствуют оптимальным, превышен на 10% лишь уровень влажности игровой поверхности, в связи с этим поле будет подсушено. Комиссия РПЛ согласовала план подготовки поля к матчу с ЦСКА, наш клуб располагает всеми инструментами для решения данных задач", - говорится в сообщении.

Встреча между "Факелом" и ЦСКА пройдет 11 ноября.