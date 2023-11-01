Тарасова заявила, что не вмешивалась в подготовку Медведевой к Олимпиаде 2018 года

Ранее бывший тренер Евгении Медведевой Этери Тутберидзе сообщила, что Татьяна Тарасова вмешивалась в подготовку спортсменки

ТАСС, 1 ноября. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не вмешивалась в подготовку фигуристки Евгении Медведевой к Олимпийским играм 2018 года. Об этом Тарасова рассказала "Спорт-Экспрессу".

Ранее бывший тренер Медведевой Этери Тутберидзе в эфире ютуб-канала "Коммент.Шоу" рассказала, что Тарасова вмешалась в подготовку спортсменки в олимпийском сезоне.

"К моему удивлению, я не знаю, что я вмешивалась в подготовку Медведевой, не помню такого. Я никогда себе не позволяла вмешиваться в дела спортсмена другого тренера. Мне интересно, что и от кого знает Этери Георгиевна [Тутберидзе]. Первый раз про это слышу", - сказала Тарасова.

Медведева заняла второе место на Олимпиаде 2018 года. Золотую медаль в женском одиночном катании выиграла другая подопечная Тутберидзе Алина Загитова.