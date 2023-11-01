Тутберидзе рассказала, что Трусова бросала в нее коньки после объявления итогов Олимпиады

Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине в одиночном катании, уступив Анне Щербаковой

ТАСС, 1 ноября. Фигуристка Александра Трусова бросала коньки в тренера Этери Тутберидзе после объявления результатов Олимпийских игр 2022 года. Об этом Тутберидзе рассказала в эфире YouTube-канала "Коммент. Шоу".

Трусова завоевала серебро Олимпиады в Пекине в одиночном катании. Первой стала россиянка Анна Щербакова, третье место заняла японка Каори Сакамото.

"У нее была идея фикс: если она соберет свою произвольную программу, то она победила. Она считала, что должна привезти [сопернице, занявшей бы второе место] 20 баллов. Но спортсмен, наверное, не отдает себе отчета, что где-то степ-аут, где-то слетел уровень. Плюс пониженная стоимость четверных", - сказала Тутберидзе.

"Она считала, что короткая программа не важна, и если так откатает, то она - олимпийская чемпионка. Я не ожидала такой реакции? Ну это же прям Сашка. Она меня еще и пихала, толкала, а потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, а я буду уворачиваться. Ну вот такая Сашка", - добавила она.

Трусовой 19 лет, она также является бронзовым призером чемпионата мира (2021), двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы (2020, 2022). На Олимпиаде в Пекине она стала первой в истории спортсменкой, исполнившей пять четверных прыжков.