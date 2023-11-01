Фильм "Битва за белую ладью" удостоился Гран-при фестиваля спортивного кино Krasnogorski

Лучшим художественным фильмом признана турецкая лента "Кольцо"

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 1 ноября. /ТАСС/. Фильм московского режиссера Тимура Белого "Битва за белую ладью" удостоился Гран-при ХХI Международного фестиваля спортивного кино Krasnogorski ("Красногорский"). Церемония награждения лауреатов фестиваля прошла в подмосковном Красногорске.

42-минутный документальный фильм "Битва за белую ладью" повествует о многолетнем противостоянии школьных команд московской Курчатовской школы и подмосковной гимназии имени Примакова в финале крупнейшего российского шахматного турнира "Белая ладья".

В программе стартовавшего 26 октября фестиваля были представлены более 50 документальных, художественных и анимационных работ кинематографистов из 8 стран: России, Сербии, Боснии и Герцеговины, Северной Македонии, Германии, Турции, Ирана и Казахстана. Среди российских городов на фестивале были представлены Москва, Санкт-Петербург, Казань, Воронеж, Красноярск, Екатеринбург, Ульяновск, Якутск, Березники. В шорт-лист спортивного киносмотра в 2023 году вошли больше 30 фильмов.

"Наш фестиваль с 2003 года ежегодно объединяет кинематографистов разных стран и регионов России, чтобы развивать кино, посвященное спорту, воспитанию характера, стремлению к победе, - отметила президент фестиваля Ирина Роднина. - И я вижу, какой огромный путь за эти два десятилетия проделало спортивное кино, особенно у нас, в России. Когда-то у нас доминировало документальное кино, позже российские режиссеры и сценаристы научились снимать яркие, динамичные художественные картины о победах наших героев-олимпийцев. А сегодня мы видим, как растет интерес к историям начинающих спортсменов, видам спорта, которые ранее считались недостаточно киногеничными, таким как шахматы, и именно такой фильм жюри выбрало в качестве победителя".

Турецкое "Кольцо" признали лучшим художественным фильмом фестиваля

Жюри кинофестиваля под руководством председателя московской организации Союза кинематографистов России Евгения Герасимова определило победителей еще в 12 номинациях.

Лучшим художественным фильмом признана турецкая лента "Кольцо" режиссера Ахмета Токлу, лучшим документальным фильмом - "Охотники за глубиной" режиссера Василисы Юренковой. В номинации "Сильные духом" победу одержал фильм "Человек безграничных возможностей" режиссера Натальи Луначёвой. Картина рассказывает историю инвалида-колясочника Сергея Вяткина, который стал 28-кратным чемпионом России, 16-кратным чемпионом Европы и 18-кратным чемпионом мира по армрестлингу.

В номинации "Лучший герой" победила лента "Финт Боброва" (режиссеры Михаил Тюркин, Светлана Алхазашвили и Ольга Жукова). Лучшим героем признан главный герой картины - советский футболист, хоккеист и тренер Всеволод Бобров. "Приз зрительских симпатий" завоевал художественный фильм "Поехавшая" режиссера Антона Маслова.