ЦСКА стал четвертьфиналистом "пути РПЛ" Кубка России по футболу

"Сочи" обыграл "Факел" в заключительном туре группового этапа, благодаря чему московский клуб вышел в четвертьфинал "пути РПЛ" до начала встречи с "Оренбургом"

ТАСС, 1 ноября. Московский ЦСКА вышел в четвертьфинал "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу после победы "Сочи" над воронежским "Факелом" в матче заключительного тура группового этапа. Встреча прошла на домашнем стадионе "Сочи" и завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Никита Бурмистров (28-я минута) и Тимофей Маргасов (42).

"Факел" занял последнее место в группе А с 6 очками и завершил выступление в Кубке России. "Сочи" расположился на 3-й строчке с 8 очками и сыграет в плей-офф "пути регионов". ЦСКА также набрал 8 очков, но располагается выше "Сочи" благодаря двум победам в серии пенальти в личных встречах. Столичная команда 2 ноября в матче заключительного тура примет лидирующий в группе "Оренбург" (11 очков).

В матче группы В московский "Локомотив" со счетом 3:0 разгромил казанский "Рубин" и гарантировал первое место. Столичная команда набрала 13 очков. "Рубин" с 4 очками занял последнюю строчку в группе. 2 ноября "Ростов" примет "Урал" из Екатеринбурга, обе команды набрали по 8 очков.

В матчах шестого раунда "пути регионов" "СКА-Хабаровск" обыграл "Форте" из Таганрога (2:0), московская "Родина" победила новороссийский "Черноморец" (3:0), подмосковные "Химки" разгромили "Динамо" из Владивостока (4:0). "СКА-Хабаровск", "Родина" и "Химки" вышли в плей-офф "пути регионов", где встретятся с командами, занявшими третье место в своих группах в "пути РПЛ". Жеребьевка пройдет 3 ноября.

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).