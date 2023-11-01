В "Локомотиве" считают важным первое место в группе Кубка России

Железнодорожники разгромили "Рубин" и гарантировали себе первое место в группе В

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Победа в группе B "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России была важной задачей для московского футбольного клуба "Локомотив". Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко.

В среду "Локомотив" со счетом 3:0 разгромил "Рубин" в матче шестого тура группового этапа турнира. Железнодорожники гарантировали себе первое место в группе В. Вторую строчку в очном матче разыграют 2 ноября екатеринбургский "Урал" и "Ростов".

"Простых игр вообще не бывает в футболе, сложно было в том плане, что совсем необязательное поражение мы получили в Ростове-на-Дону. Теперь будем заниматься подготовкой к матчу со "Спартаком". Мы решили задачу в Кубке России, хотелось выйти с первого места. Ну и потом целая группа игроков, которая появилась в первом тайме, должна была показать качественный футбол. Итоги этого матча в целом положительные. Нам важно было занять первое место в группе, для "Локомотива" всегда важно занимать первые места", - сказал Леонченко.

Жеребьевка четвертьфинала "пути Мир - Российской премьер-лиги" состоится 3 ноября.