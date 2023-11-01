1 ноября, 19:13
Шахматные турниры

Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на шахматном турнире Grand Swiss

Федерация шахмат Украины в июле рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии

ТАСС, 1 ноября. Российский шахматист Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали руки перед началом и после окончания партии седьмого тура турнира Grand Swiss. Украинский гроссмейстер играл белыми фигурами и одержал победу.

Российские шахматисты выступают на соревнованиях под флагом Международной шахматной федерации (FIDE). 29 июля Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований получат право сыграть на турнире претендентов. 

Теги:
Шахматные турниры
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