Клуб НХЛ "Оттава" отправил в отставку генменеджера из-за ситуации вокруг обмена Дадонова

"Оттава" обменяла российского нападающего в "Вегас", несмотря на соответствующий запрет в контракте игрока

ТАСС, 1 ноября. Руководство "Оттавы" приняло решение отправить в отставку генерального менеджера Пьера Дориона из-за санкций Национальной хоккейной лиги (НХЛ), введенных в отношении клуба за проведение обмена российского нападающего Евгения Дадонова в "Вегас", несмотря на соответствующий запрет в контракте игрока. Об этом сообщил журналист Sportsnet Элиотт Фридман.

В среду "Оттава" была лишена права выбора в первом раунде одного из трех следующих драфтов. Решение, от какого выбора отказаться, примет сам клуб. Он должен будет оповестить лигу о принятом решении в течение 24 часов после драфт-лотереи.

"Оттава сменит генерального менеджера. Пьера Дориона освободили от обязанностей", - написал Фридман на странице в социальной сети "X" (ранее - "Твиттер").

Дорион работал на посту генерального менеджера "Оттавы" с 2016 года. Он занимал различные должности в клубе с 2007 года.

Дадонову 34 года, он перешел в "Вегас" из "Оттавы" в 2021 году. После этого россиянин играл за "Монреаль" и "Даллас", который представляет и по сей день. Ранее Дадонов играл за "Флориду", которая выбрала его под общим 71-м номером в третьем раунде драфта НХЛ 2007 года. Нападающий является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе петербургского СКА (2015, 2017). В составе сборной России Дадонов стал чемпионом мира в 2014 году, один раз выигрывал серебро (2015), трижды - бронзу турнира (2016, 2017, 2019).