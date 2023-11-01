Футболисты "Краснодара" обыграли "Спартак" в выездном матче Кубка России

Гол с пенальти нападающего "Спартака" Александра Соболева был отменен в конце матча

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 3:2 обыграл "Спартак" в матче 6-го тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России. Встреча прошла на стадионе "Открытие банк - Арена" в Москве.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Александр Кокшаров (3-я, 61-я минуты), на 74-й минуте свои ворота поразил защитник "Спартака" Даниил Денисов. У проигравших отличились Александр Соболев (8), Наиль Умяров (45+1). На 84-й минуте матча форвард красно-белых Соболев реализовал пенальти, однако позже гол был отменен из-за того, что мяч попал нападающему в опорную ногу прежде, чем оказался в воротах.

"Краснодар" обыграл "Спартак" во второй раз за сезон. Ранее южане одержали победу в домашнем матче РПЛ (2:0). В матче первого тура группового этапа кубка страны выездную победу одержали футболисты "Спартака" - 2:1.

В таблице группы D "Спартак" занял первое место с 12 очками по итогам 6 туров. "Краснодар" набрал 11 очков в 6 матчах и идет вторым. Московское "Динамо" идет на третьем месте с 8 очками, в четверг бело-голубые дома сыграют с клубом "Пари Нижний Новгород". Для того, чтобы занять второе место, гарантирующее выход в 1/4 финала "пути РПЛ", столичной команде нужна победа в основное время. В ином случае клуб продолжит турнир в плей-офф "пути регионов". "Пари Нижний Новгород" замыкает таблицу с 2 очками в 5 матчах и не имеет шансов подняться выше. Жеребьевка следующих стадий турнира пройдет 3 ноября.

На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением его финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" покинут турнир после первого поражения. Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти).