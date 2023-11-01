Чернышенко: МОК поддерживает спортсменов тех стран, которые находятся под крылом США

МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в отношении спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) поддерживает только спортсменов, которые представляют страны, находящиеся под крылом США. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В среду МОК предупредил, что обеспечит принятие оперативных мер в отношении спортсменов и официальных лиц, которые позволят себе дискриминационное поведение в отношении представителей Израиля.

"В условиях военного конфликта, развязанного США на Ближнем Востоке, МОК переобулся в воздухе. И сегодня мы слышим, что спортсмены не должны нести ответственность за действия правительств. К сожалению, речь идет только об атлетах из Израиля, но не из России. Без стеснения МОК поддерживает спортсменов только тех стран, которые находятся под крылом США", - отметил Чернышенко.

"МОК испугался, что олимпийское движение развалится окончательно и бесповоротно накануне Олимпийских игр. Обращаясь к его функционерам, подчеркну - бояться нечего, система уже прогнила, пора принять это как факт. Напомню, Россия всегда стояла на позиции равенства и отсутствия дискриминации в отношении спортсменов любых стран. Спорт должен быть вне политики. Наша позиция, в отличие от МОК, неизменна", - добавил вице-премьер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных израильских поселков и взятием заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.