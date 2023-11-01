Полузащитник "Спартака" Зобнин надеется сыграть в матче против "Локомотива"

Футболист не сыграл в последних матчах из-за травмы

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Роман Зобнин не испытывает проблем со здоровьем и надеется принять участие в матче 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Локомотива". Об этом Зобнин рассказал журналистам.

В среду "Спартак" дома проиграл "Краснодару" (2:3) в матче заключительного, шестого тура группового этапа "пути РПЛ" Фонбет - Кубка России. Зобнин не принял участия в матче из-за того, что проходит восстановление от травмы. Ранее полузащитник пропустил матчи РПЛ против "Пари НН" (2:0) и воронежского "Факела" (0:2).

"Все нормально со здоровьем. Надеюсь, что сыграю с "Локомотивом". Равная игра сегодня, мелочи решили. Настрой перед "Локомотивом"? Настрой всегда один. Без Промеса и Джикии тяжело", - сказал Зобнин.

"Локомотив" примет "Спартак" 5 ноября. Начало матча запланировано на 19:30 мск.

"Спартак" занял первое место в группе D "пути РПЛ" Кубка России и вышел в четвертьфинал. Жеребьевка следующих стадий турнира пройдет 3 ноября.