"Бавария" вылетела из Кубка Германии, проиграв клубу из третьего дивизиона

"Саарбрюккен" победил со счетом 2:1

ТАСС, 2 ноября. "Саарбрюккен" на своем поле со счетом 2:1 обыграл мюнхенскую "Баварию" в матче 1/16 финала Кубка Германии по футболу. Встреча прошла на стадионе "Людвигспарк".

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Патрик Зонтхаймер (45+1) и Марсель Гаус (90+6). У проигравших отличился Томас Мюллер (16). Соперник "Саарбрюккена" по следующему раунду определится позднее.

"Саарбрюккен" выступает в третьем по силе дивизионе чемпионата Германии, команда занимает 15-е место в турнирной таблице лиги, состоящей из 20 команд. В чемпионате с начала сезона "Саарбрюккен" одержал лишь 3 победы в 11 турах.

Прервалась беспроигрышная серия "Баварии" из 13 матчей (11 побед, 2 ничьи). Последний раз мюнхенцы проигрывали в августе. Тогда подопечные Томаса Тухеля потерпели домашнее поражение от "Лейпцига" в матче за Суперкубок Германии (0:3).

Кубок Германии разыгрывается с 1935 года. "Бавария" является рекордсменом по победам в турнире (20 раз). Действующим обладателем трофея является "Лейпциг", победивший в финале прошлого розыгрыша франкфуртский "Айнтрахт" (2:0).