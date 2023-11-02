"Манчестер Юнайтед" разгромно проиграл "Ньюкаслу" в 1/8 финала Кубка английской лиги

МЮ потерпел восьмое поражение во всех турнирах 15 матчах нынешнего сезона

ТАСС, 2 ноября. Футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:3 на своем поле уступил "Ньюкаслу" в матче 1/8 финала Кубка английской лиги. Встреча прошла на стадионе "Олд Траффорд", ее посетили 72 484 зрителя.

Забитыми мячами отметились Мигель Альмирон (28-я минута), Льюис Холл (36), Джо Уиллок (60). Команды встречались в финале прошлого розыгрыша турнира, тогда "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее со счетом 2:0, матч проходил на лондонском стадионе "Уэмбли".

"Манчестер Юнайтед" потерпел восьмое поражение во всех турнирах в нынешнем сезоне. Всего команда провела 15 матчей. 29 октября подопечные Эрика тен Хага в матче 10-го тура чемпионата Англии дома разгромно проиграли "Манчестер Сити" (0:3).

Кубок английской лиги проводится с 1960 года, в нем принимают участие клубы из четырех высших дивизионов чемпионата страны. Победитель получит право на участие в Лиге конференций в следующем сезоне. Рекордсменом по победам является "Ливерпуль", выигравший турнир девять раз. "Манчестер Юнайтед" завоевывал трофей шесть раз (1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023).

В других матчах игрового дня "Вест Хэм" со счетом 3:1 дома обыграл "Арсенал", "Ливерпуль" на выезде оказался сильнее "Борнмута" (2:1), "Ипсвич" дома уступил "Фулхэму" (1:3), "Челси" одержал домашнюю победу над "Блэкберном" (2:0), "Эвертон" на своем поле разгромил "Бёрнли" (3:0).