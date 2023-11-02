Пенальти с ошибкой. "Краснодар" победил "Спартак", но еще не вышел в плей-офф "пути РПЛ"

На 84-й минуте судья не засчитал гол с пенальти Алесандра Соболева за двойное касание

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Программа шестого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги (РПЛ)" Фонбет - Кубка России по футболу продолжилась в среду тремя матчами. В центральной встрече дня "Краснодар" на выезде обыграл московский "Спартак" со счетом 3:2, но пока не гарантировал выход в плей-офф "пути РПЛ".

"Спартак" подошел к игре с потерями, в заявку команды на матч с "Краснодаром" не вошли защитник и капитан красно-белых Георгий Джикия и нидерландский полузащитник Квинси Промес. Как ранее сообщал главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль, Джикия получил повреждение ребер, у Промеса был мышечный спазм. Однако благодаря гарантированному первому месту в группе "Спартак" не планировал использовать Промеса. Точные сроки восстановления Джикии неизвестны. Также игру из-за повреждения пропускал полузащитник Роман Зобнин.

Обе команды вышли на поле перед игрой в специальных футболках, на которых была просьба помочь найти детей, которые пропали. На игровой форме красно-белых было также изображено название нового сериала "Время "Спартака", кинокартина о футбольном клубе выйдет 4 ноября. Сериал описывает историю "Спартака" с 1988 по 2003 год, премьерный показ двух серий состоялся 28 октября.

Матч стартовал с двух быстрых мячей. На третьей минуте счет в игре после передачи Ильзата Ахметова открыл Александр Кокшаров. На седьмой минуте Ленини в штрафной "Краснодара" сбил нападающего "Спартака" Александра Соболева, после чего был назначен пенальти, Соболев реализовал 11-метровый - 1:1. В целом команды играли в атаку, было множество хороших моментов для взятия ворот. На первой добавленной к первому тайму минуте "Спартак" вышел вперед, после передачи Соболева полузащитник красно-белых Наиль Умяров вышел один на один с вратарем гостей Станиславом Агкацевым и переиграл его.

Начало второго тайма активнее провел "Краснодар", на 60-й минуте команда сравняла счет в матче. После дальней передачи Мозес получил мяч на правом фланге и отдал в центре, где его передачу замкнул Кокшаров. Для 18-летнего нападающего эти два мяча стали первыми за "Краснодар" в текущем сезоне в шести играх в различных турнирах. На 74-й минуте гости вышли вперед. После розыгрыша углового мяч рядом со штрафной получил защитник "Краснодара" Александр Эктов, после его удара мяч попал в защитника красно-белых Даниила Денисова и отлетел в ворота.

На 82-й минуте Соболев вновь заработал пенальти, на этот раз за фол со стороны Агкацева. Нападающий реализовал 11-метровый. Однако главный арбитр встречи Евгений Кукуляк после использования системы видеоассистента рефери (VAR) отменил взятие ворот - причиной стало попадание Соболевым при ударе мячом в другую ногу. Поэтому был назначен свободный удар. Такой же момент был у Промеса в матче РПЛ против "Нижнего Новгород" (1:1), полузащитник также при ударе с 11 метров попал себе в другую ногу.

Неправильное правило пенальти

Абаскаль считает, что "Спартак" сделал достаточно для победы в матче с "Краснодаром". "Никому не нравится проигрывать, поэтому я недоволен, иногда то, что ты заслуживаешь, не дает тебе победы, мы достаточно сделали, чтобы добиться положительного результата, - сказал он на пресс-конференции. - Я доволен игрой некоторых футболистов, которые сегодня действительно хорошо отработали и провели хороший матч, это положительный момент для конкуренции. В первом тайме мы были очень близки, чтобы забить, но, к сожалению, мяч не зашел в ворота. Так как я не верю в удачу, поэтому мы будем работать дальше, стараться, чтобы в таких схожих ситуациях весы склонялись в нашу сторону".

При этом Абаскаль отметил, что правило с таким отмененным пенальти не нужно. "Вот вы видели, у него было два касания? Один журналист говорит "да", второй - "нет". Нужно ли это правило? На мой взгляд, не нужно. Правило нужно, когда в нем есть нужда. Здесь ты хочешь это сделать, хочешь добиться преимущества, когда мяч меняет траекторию. В противном случае при наличии всех технологий мне кажется это абсурдным", - добавил Абаскаль.

Его коллега из "Краснодара" Владимир Ивич отметил, что у команды непростые условия. "Сперва хочу поздравить своих игроков с победой, с тем, что мы выиграли и показали хорошую игру. Многие футболисты играли после долгого пропуска, поэтому им было нелегко адаптироваться к игре, возможно, поэтому допускали ошибки, но они долго не играли. Что касается матча, то он был интересным, было много моментов и у нас, и у соперника. Но все-таки голы мы забили после моментов, они были неслучайны. Впереди непростой промежуток игр, потому что соперники очень серьезные. У нас много поездок туда-обратно, если скомбинировать часы, это будет еще одна игра".

Сам Соболев после игры высмеял отмену гола с пенальти. "Два касания", - написал футболист в своем Telegram-канале со смеющимся смайликом. Полузащитник красно-белых Антон Зиньковский оценил момент с 11-метровым как сложный. "Половина ноги была за мячом, но вроде бы коснулся", - сказал Зиньковский журналистам. Защитник "Спартака" Леон Классен отметил, что в команде посмотрели видео удара Соболева с пенальти. "Нам сказали, что было два касания, но мы посмотрели, он не коснулся", - сказал он журналистам.

"Краснодар" обыграл "Спартак" во второй раз за сезон. Ранее южане одержали победу в домашнем матче РПЛ (2:0). В матче первого тура группового этапа кубка страны выездную победу одержали футболисты "Спартака" - 2:1.

В таблице группы D "Спартак" занял первое место с 12 очками по итогам 6 туров. "Краснодар" набрал 11 очков в 6 матчах и идет вторым. Московское "Динамо" идет на третьем месте с 8 очками, в четверг бело-голубые дома сыграют с клубом "Пари Нижний Новгород". Для того, чтобы занять второе место, гарантирующее выход в 1/4 финала "пути РПЛ", столичной команде нужна победа в основное время. В случае равенства очков при победе "Динамо" окажется выше "Краснодара" за счет результатов в личных встречах. Жеребьевка следующих стадий турнира пройдет 3 ноября.

Другие матчи дня

Также в среду "Локомотив" на своем поле победил казанский "Рубин" со счетом 3:0. Железнодорожники гарантировали себе первое место в группе В. Вторую строчку в очном матче разыграют 2 ноября екатеринбургский "Урал" и "Ростов". "Рубин" занял четвертое место в таблице группы.

"Простых игр вообще не бывает в футболе, сложно было в том плане, что совсем необязательное поражение мы получили в Ростове-на-Дону, - сказал генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко ТАСС. - Теперь будем заниматься подготовкой к матчу со "Спартаком". Мы решили задачу в Кубке России, хотелось выйти с первого места. Ну и потом целая группа игроков, которая появилась в первом тайме, должна была показать качественный футбол. Итоги этого матча в целом положительные. Нам важно было занять первое место в группе, для "Локомотива" всегда важно занимать первые места".

В другом матче дня "Сочи" обыграл на своем поле воронежский "Факел" со счетом 2:0. Сочинская команда поднялась на третье место в группе А, которое позволяет выйти в плей-офф "пути регионов". "Факел" занял четвертое место. 2 ноября ЦСКА на своем поле сыграет с "Оренбургом" в борьбе за первую строчку в таблице квартета.

Ранее определились все места в группе С. Петербургский "Зенит" занял первое место, второй стала калининградская "Балтика", третьим - грозненский "Ахмат", четвертыми - самарские "Крылья Советов". Жеребьевка плей-офф "пути РПЛ" пройдет 3 ноября.

1 ноября также прошли матчи шестого раунда "пути регионов". "Форте" уступил на своем поле "СКА-Хабаровску" (0:2), "Черноморец" на выезде проиграл "Родине" (0:3), "Химки" дома обыграли "Динамо-Владивосток" (4:0). 2 ноября пройдет встреча "Акрон" - "Волгарь".

О Кубке России

Новый сезон Кубка России стартовал 25 июля матчами группового этапа "пути РПЛ". По регламенту Кубка России, 16 клубов высшего дивизиона чемпионата России на групповом этапе проведут по шесть матчей. Команды, которые займут первые два места в своих группах, попадут в плей-офф "пути РПЛ", ставшие третьими отправятся в плей-офф "пути регионов", а расположившиеся на четверых местах клубы завершат выступление в турнире. В "пути регионов" команды сразу играют по нокаут-системе. После шестого раунда сильнейшие команды выйдут в плей-офф "пути регионов".

Плей-офф пройдет по системе Double elimination (вылет из турнира после двух поражений). На каждой стадии плей-офф "пути РПЛ", за исключением финала, проигравшая команда будет опускаться в соответствующую стадию плей-офф "пути регионов". Команды из плей-офф "пути регионов" будут покидать турнир после первого поражения.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который в суперфинале прошлого турнира обыграл "Краснодар" (1:1, 6:5 - по пенальти). В активе армейского клуба восемь побед в Кубке России. Рекордсменом по этому показателю является "Локомотив" (девять), по четыре раза трофей выигрывали "Спартак" и "Зенит", по одному - московское "Динамо", "Рубин", "Ростов", "Торпедо", "Терек" (нынешнее название - "Ахмат").